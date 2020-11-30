«Начнём разваливать «Спартак» с низов». Аршавин о зачислении сына в академию красно-белых

Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин прокомментировал информацию о зачислении младшего сына, Арсения Аршавина, в футбольную академию московского «Спартака».
«У меня насчёт этого предубеждений нет. Начнём разваливать «Спартак» с низов. Мне кажется, на этот трансфер им надо больше обратить внимания, чем на назначение Попова, — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».
Арсений — младший сын Андрея Аршавина от брака с телеведущей Юлии Барановской. Напомним, бывший игрок «Зенита», ныне занимающий должность в структуре клуба, выиграл суд против бывшей супруги, Юлии Барановской, и сможет платить меньше алиментов. Алименты в пользу Барановской теперь составят около 3/8 ежемесячного дохода Аршавина.
Андрей Аршавин выступал за «Зенит» с 1999 по 2008 год. После этого нападающий играл за лондонский «Арсенал». С 2012 по 2015 год защищал цвета «Зенита» из Санкт-Петербурга.
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