«Трещина с задницей!» Гендиректор «Балтики» о судействе при Кашшаи

Генеральный директор «Балтики» Тажутдин Качукаев жёстко высказался о судействе после матча 25-го тура ФНЛ с «Торпедо».

«Балтика» наиграла на победу. Этот матч был важен для нас, но вмешался судейский фактор. Он преследует нашу команду весь сезон. Мы молчали 24 тура, не хотели поднимать ажиотаж. В понедельник мы подаём жалобу в судейский комитет РФС. Было ли лучше судейство в ФНЛ при Александре Егорове? На этапе развития — да. При Егорове была трещина, а при Кашшаи трещина с задницей! «Спартак» объявил, что может сняться с чемпионата. Но это народная команда. Мы — «Балтика», однако у нас тоже есть электорат. Сколько это можно терпеть?!» — приводит слова Качукаева «Матч ТВ».

После 25 туров «Балтика» занимает десятое место в турнирной таблице ФНЛ, набрав 37 очков.