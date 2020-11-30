Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Тренер «Бенфики» Жезуш: у Марадоны была страсть к игре, у Месси такой нет

Тренер «Бенфики» Жезуш: у Марадоны была страсть к игре, у Месси такой нет
Футбол / Прочие турниры 0

Главный тренер португальской «Бенфики» Жорже Жезуш поделился мнением о легенде аргентинского футбола Диего Марадоне, скончавшемся 25 ноября.

«Марадона был топовым игроком, и, в отличие от многих, он испытывал к футболу страсть. Он был прирождённым футболистом, он не продукт какого-то серьёзного труда – он таким родился.

Говоря о всей той любви, всей той страсти по отношению к игре, что была у него, можно сравнить её с тем, как живут и играют лучшие в 2020 году: у Роналду такая страсть есть в какой-то мере, но у Месси – нет.

Не поймите меня неправильно, я не имею в виду, что у Месси вообще нет страсти. Он великий футболист, но дело в том, как это реализуется на практике. В случае Марадоны она была очень яркой», — приводит слова Жезуша TSF.

С 2007 года лишь Месси и Роналду забили больше голов в топ-5 лигах Европы, чем Кавани
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020