«Ювентус» может обменять Пауло Дибалу на Мауро Икарди

Аргентинский нападающий «Пари Сен-Жермен» Мауро Икарди может продолжить карьеру в «Ювентусе», сообщает Calciomercato.com.

По данным источника, туринский клуб может обменять на аргентинца Пауло Дибалу, с которым в очередной раз не сумел договориться о продлении контракта. Сообщается, что обмен может состояться следующим летом. Шансов на его осуществление будет куда больше, если и к лету 2021 года «Ювентус» и Дибала не договорятся о продлении соглашения.

Действующий контракт Пауло со «старой синьорой» истекает летом 2022 года. В нынешнем сезоне 27-летний форвард провёл за туринский клуб 9 матчей во всех турнирах и стал автором 1 забитого мяча.

Икарди перешёл в «ПСЖ» из «Интера» в 2019 году. В сезоне-2020/2021 он провёл в чемпионате Франции 5 матчей, в которых забил 2 гола.