«Интер» может заменить Лаутаро Мартинеса форвардом «Вулверхэмптона» Раулем Хименесом

Известный агент Жорже Мендеш, которому предстоит поработать над трансфером нападающего «Интера» Лаутаро Мартинеса, может помочь «нерадзурри» заменить аргентинца.



Как сообщает Calciomercatoweb, португалец может предложить итальянскому клубу приобрести форварда «Вулверхэмптона» Рауля Хименеса, успешно выступающего в Англии. При этом если «Интер» решится на покупку 29-летнего мексиканца, то столкнётся с конкуренцией со стороны своего принципиального соперника «Ювентуса», об интересе которого к игроку стало известно ранее.



Накануне, 29 ноября, во время матча с лондонским «Арсеналом» (2:1) Хименес получил серьёзную травму головы в столкновении с защитником Давидом Луисом и был госпитализирован.

Видео травмы Хименеса:

Ранее сообщалось, что Лаутаро Мартинес принял окончательное решение покинуть «Интер» и поэтому обратился к Мендешу.