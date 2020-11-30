«Ливерпуль» интересуется 18-летним защитником «Спортинга» Мендешем

«Ливерпуль» интересуется 18-летним защитником лиссабонского «Спортинга» Нуно Мендешем, сообщает Goal.com со ссылкой на A Bola.
19 июня Мендеш продлил контракт со «Спортингом». Соглашение рассчитано до 2025 года, а отступные составляют € 45 млн. По данным источника, клуб намерен улучшить условия соглашения, чтобы удержать молодого защитника. Сообщается, что «Спортинг» намерен повысить не только зарплату футболиста, но и отступные. «Ливерпуль» сделает предложение о трансфере Мендеша, если он откажется подписать контракт на новых условиях.
В сезоне-2019/2020 Мендеш провёл 17 матчей за молодёжку U23, один — за U19, девять (семь — в стартовом составе) — за основную команду. В нынешнем сезоне защитник появился на поле 10 раз и стал автором 1 забитого мяча.
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