«Ливерпуль» интересуется 18-летним защитником «Спортинга» Мендешем

«Ливерпуль» интересуется 18-летним защитником лиссабонского «Спортинга» Нуно Мендешем, сообщает Goal.com со ссылкой на A Bola.

19 июня Мендеш продлил контракт со «Спортингом». Соглашение рассчитано до 2025 года, а отступные составляют € 45 млн. По данным источника, клуб намерен улучшить условия соглашения, чтобы удержать молодого защитника. Сообщается, что «Спортинг» намерен повысить не только зарплату футболиста, но и отступные. «Ливерпуль» сделает предложение о трансфере Мендеша, если он откажется подписать контракт на новых условиях.

В сезоне-2019/2020 Мендеш провёл 17 матчей за молодёжку U23, один — за U19, девять (семь — в стартовом составе) — за основную команду. В нынешнем сезоне защитник появился на поле 10 раз и стал автором 1 забитого мяча.