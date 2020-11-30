Мать Кокорина отреагировала на гол сына за «Спартак» и показала подарок на праздник

Светлана Кокорина, мать нападающего «Спартака» Александра Кокорина, отреагировала на гол сына в матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ротором» (2:0).



На 15-й минуте 29-летний форвард заработал, а затем реализовал пенальти. Мать футболиста опубликовала в «Инстаграме» видео взятия ворот и написала: «Вот это подарок». Накануне в России отмечался День матери.

Фото: «Инстаграм» Светланы Кокориной

Видео можно посмотреть в RuTube-канале РПЛ. Права на ролик принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».

Также Светлана показала подарки, которые получила на праздник от Александра и младшего сына Кирилла.



«Любимые мои, я получила этот огромный букет сразу после гола! Как вы это сделали? Спасибо за невероятные эмоции и за любовь», — написала мать футболиста.

Фото: «Инстаграм» Светланы Кокориной

Ранее гол в ворота «Ротора» прокомментировал сам Кокорин. Для нападающего этот мяч стал первым за «Спартак» на домашнем стадионе команды «Открытие Арена».