Мать Кокорина отреагировала на гол сына за «Спартак» и показала подарок на праздник

Светлана Кокорина, мать нападающего «Спартака» Александра Кокорина, отреагировала на гол сына в матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ротором» (2:0).
На 15-й минуте 29-летний форвард заработал, а затем реализовал пенальти. Мать футболиста опубликовала в «Инстаграме» видео взятия ворот и написала: «Вот это подарок». Накануне в России отмечался День матери.
Фото: «Инстаграм» Светланы Кокориной
Видео можно посмотреть в RuTube-канале РПЛ. Права на ролик принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».
Также Светлана показала подарки, которые получила на праздник от Александра и младшего сына Кирилла.
«Любимые мои, я получила этот огромный букет сразу после гола! Как вы это сделали? Спасибо за невероятные эмоции и за любовь», — написала мать футболиста.
Фото: «Инстаграм» Светланы Кокориной
Ранее гол в ворота «Ротора» прокомментировал сам Кокорин. Для нападающего этот мяч стал первым за «Спартак» на домашнем стадионе команды «Открытие Арена».
- 30 ноября 2020
-
13:45
-
13:23
-
13:07
-
13:06
-
13:00
-
12:52
-
12:36
-
12:22
-
12:18
-
11:55
-
11:49
-
11:43
-
11:29
-
11:26
-
11:21
-
10:58
-
10:51
-
10:48
-
10:27
-
10:18
-
09:58
-
09:57
-
09:55
-
09:44
-
09:30
-
09:28
-
09:00
-
08:46
-
08:40
-
08:30
-
08:25
-
08:05
-
07:47
-
07:30
-
06:54