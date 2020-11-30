Хачатурянц: если Ларссон продолжит «нырять», судьи перестанут давать «Спартаку» пенальти

Глава судейского комитета Российского футбольного союза Ашот Хачатурянц высказался о моменте с неназначенным пенальти в матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» – «Ротор» (2:0).
Во втором тайме, когда счёт был 1:0, красно-белые могли удвоить преимущество, когда нападающий Джордан Ларссон воспользовался ошибкой защитника и мог обыгрывать вратаря. Но в итоге он упал, а судья не дал его партнёру по атаке Эсекьелю Понсе доиграть эпизод, остановив матч и наказав шведа жёлтой карточкой за симуляцию.
«Могу вам сказать следующее: если Ларссон и дальше будет продолжать так «нырять» в штрафной, то даже в тех эпизодах, когда его будут реально сбивать, в ворота соперников «Спартака» вряд ли станут ставить 11-метровые…
Симулировали ли Ларссон и Понсе? На мой взгляд, просто судьи перестанут назначать 11-метровые в пользу «Спартака», если эти футболисты продолжат так играть. Считаю, что Волошину достался сложный матч. И он довольно ровно его отсудил», — цитирует Хачатурянца «Спорт-экспресс».
- 30 ноября 2020
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