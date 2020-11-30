Б. Игнатьев: в этом сезоне нельзя сказать, что «Зенит» станет чемпионом. Это и хорошо

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев высказался о нынешнем турнирном положении в Российской Премьер-Лиге.

«У каждой команды есть свои плюсы и минусы. Но в целом «Зенит», ЦСКА и «Спартак» заслуженно находятся во главе турнирной таблицы. Очковое равенство поднимет интерес не только у болельщиков, но и у самих команд.



На данный момент физически чуть лучше выглядит «Спартак», более конструктивно — ЦСКА, основательней с точки зрения мощи — «Зенит». В прошлом году петербуржцы имели преимущество, было понятно, что они станут чемпионами. В этом же сезоне так сказать нельзя. Это и хорошо: у игроков есть мотивация, у руководства — заинтересованность.



До определённого момента больше шансов было у «Зенита», затем «Спартак» начал показывать эмоциональную и хорошую игру. «Армейцы» же заставляют ошибаться соперника под воздействием своих тактических нюансов», — сказал Игнатьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.