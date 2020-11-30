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Юрий Сёмин оценил одновременное лидерство «Зенита», ЦСКА и «Спартака» в РПЛ

Юрий Сёмин оценил одновременное лидерство «Зенита», ЦСКА и «Спартака» в РПЛ
Футбол / РПЛ 0

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин поделился мыслями о лидерстве «Зенита», ЦСКА и «Спартака» в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. По итогам 16 туров команды набрали по 32 очка.

«Раз у трёх команд равное количество очков, значит, они показывают одинаково хорошую игру. Конечно, многое будет зависеть от того, пройдут ли «Зенит» и ЦСКА в следующий европейский раунд. Это увеличивает количество матчей. Проанализируйте, все команды, которые играют в еврокубках, не только в России, практически на 80 процентов не выигрывают следующий матч.

Это один из факторов. Другой – болезни и пандемия, сложно сказать что-либо. Неожиданностей может быть ещё много. А в целом на сегодняшний момент лидерство этих трёх команд закономерно», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

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