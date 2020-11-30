Матч Лиги чемпионов «Брюгге» — «Зенит» обслужит нидерландская бригада арбитров

Пресс-служба Королевского футбольного союза Нидерландов сообщила, что на матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Брюгге» — «Зенит» будет работать нидерландская бригада арбитров.

Главным арбитром встречи станет Сердар Гезюбююк. Помогать ему будут Йоост ван Зуйлен и Йохан Балдер. Резервный арбитр – Аллард Линдхут. На VAR будут работать Деннис Хиглер и Бас Нейхейс.

Матч между «Зенитом» и «Брюгге» состоится 2 декабря, стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. По итогам четырёх туров турнира петербуржцы занимают четвёртое место в своей группе лишь с одним очком в активе — в 3-м туре «Зенит» сыграл вничью с римским «Лацио».

Первый матч между «Зенитом» и «Брюгге» завершился победой бельгийцев со счётом 2:1.