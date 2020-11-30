Василий Уткин объяснил, почему у «Зенита» больше шансов на успешный весенний отрезок

Известный блогер Василий Уткин выразил мнение, что «Зенит» потенциально имеет преимущество перед своими основными конкурентами в борьбе за титул чемпиона России.



В настоящее время команда из Санкт-Петербурга, набрав 32 очка в 16 турах, лидирует в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, однако находящиеся в тройке ЦСКА и «Спартак» уступают ей лишь по дополнительным показателям.



«Зенит» – очень опасный соперник на весну, потому что если сейчас он не отстанет, то весной у него, скорее всего, не будет перегруженного графика. И тогда класс футболистов, плюс административный ресурс, плюс ещё, по-моему, неизрасходованная игра с «Сочи» – короче говоря, очень много факторов, которые позволяют рассчитывать на то, что «Зенит» сможет равнее пройти весеннюю часть дистанции», — сказал Уткин в ролике на своём YouTube-канале.

Б. Игнатьев: в этом сезоне нельзя сказать, что «Зенит» станет чемпионом. Это и хорошо