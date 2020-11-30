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Робертсон — о VAR: мы просто хотим последовательности

Робертсон — о VAR: мы просто хотим последовательности
Футбол / Англия 0

Защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон в преддверии матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с амстердамским «Аяксом» поделился мнением о VAR.

«Джеймс Милнер после матча с «Брайтоном» выразил то, что чувствуют многие футболисты и болельщики. Многие из тех, с кем общался, теперь не получают такого удовольствия от просмотра футбола, как раньше. Нужно ещё многое улучшить. Прошло уже 18 месяцев с момента введения системы на матчах АПЛ, но мы видим всё те же ошибки.

В субботу у меня не возникло никаких претензий после того, как судья назначил одиннадцатиметровый в наши ворота из-за моего подката. Но в воскресенье смотрел матчи и увидел два очень похожих эпизода, после которых не было никаких санкций. По моему мнению, во всех трёх случаях нужно было назначать пенальти или не стоило назначить ни в одном из них.

Считаю, именно поэтому мы испытываем некоторые трудности — нет последовательности в принятии решений. Мы игроки, просто хотим последовательности. Думали, она появится с введением VAR, но пока мы этого не видим», – цитирует Робертсона Reuters.

Видео нарушения Робертсона в матче с «Брайтоном»:

Матч «Ливерпуль» — «Аякс» состоится завтра, 1 декабря, на «Энфилде» — домашнем стадионе мерсисайдцев. Начало встречи — в 23:00 мск.

Робертсон: «Аякс» — один из грандов европейского футбола. Нам предстоит сложный матч
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