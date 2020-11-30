Спортивный директор «Васко да Гама» сообщил о договорённости с Балотелли

Спортивный директор «Васко да Гама» Фабио Корделла заявил, что бразильский клуб достиг договорённости с итальянским форвардом Марио Балотелли, который является свободным агентом. При этом стороны пока не подписали договор официально.

«Балотелли хотел бы приехать сюда. «Васко» — второй клуб в мире после «Реала» по количеству трофеев. Я не думаю, что Марио будет здесь делать глупости, он уже достиг умственной зрелости.

Пока что официально мы не можем никого подписать, но мы вели переговоры, обменивались электронными письмами. Мы уже обо всём договорились, остаются формальности. Надеюсь, что мы сможем всё подписать 15 января. «Васко» нужен такой игрок, как Балотелли, а ему нужен такой клуб, как «Васко да Гама». Для фанатов нашего клуба он будет, как Марадона», — цитирует функционера Football Italia.