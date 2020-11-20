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Спортивный директор «Васко да Гама»: подписание Балотелли – это не мечта, а реальность

Спортивный директор «Васко да Гама»: подписание Балотелли – это не мечта, а реальность
Футбол / Южная Америка 0

Спортивный директор «Васко да Гама» Фабио Корделла выразил мнение относительно возможного подписания в качестве свободного агента 30-итальянского нападающего Марио Балотелли.

«Привезти Балотелли в Бразилию — это не мечта, а чистая реальность. Мы работаем с Мино Райолой, пытаясь привлечь в «Васко» одного из лучших игроков мира», — приводит слова Корделлы Football Italia со ссылкой на Tuttosport.

Предполагается, что вместе с Балотелли в бразильском клубе окажется и итальянский тренер Вальтер Дзенга, возглавлявший «Кальяри».

«На данный момент у нас есть тренер, но он нам очень нравится. Я не исключаю, что он потенциально станет нашим выбором в будущем, если мы решим измениться».

Ранее сообщалось, что Марио Балотелли отказался переходить в клуб второго дивизиона чемпионата Англии – «Барнсли».

Марио Балотелли отказался от перехода в «Барнсли», выступающий в Чемпионшипе
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