Игрок «Фулхэма» посвятил гол умершему Папа Буба Диопу

В матче 10-го тура английской Премьер-лиги встречаются «Лестер Сити» и «Фулхэм». Встреча проходит на домашнем стадионе «лис» «Кинг Пауэр». После первого тайма счёт 2:0 в пользу гостей.
Счёт был открыт на 30-й минуте матча усилиями нападающего гостей Адемолы Лукмана, который вышел один на один с вратарём хозяев Каспером Шмейхелем и переиграл его ударом низом. Этот гол он посвятил бывшему игроку «дачников» сенегальцу Папа Буба Диопу, который скончался вчера в возрасте 42 лет. 23-летний англичанин поднял развёрнутую футболку с номером Диопа, под которым игрок выступал за сборную Сенегала.
Фото можно посмотреть на странице Match of the Day в «Твиттере».
Папа Буба Диоп с 2004 по 2007 год выступал в составе «Фулхэма». Впоследствии Диоп играл в составе английских «Портсмута» и «Вест Хэма», а также греческого АЕКа. Последним клубом Диопа стал «Бирмингем Сити», в составе которого он и завершил карьеру в 2013 году.
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