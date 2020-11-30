Коке: чтобы обыграть «Баварию», «Атлетико» должен провести практически идеальный матч

Полузащитник «Атлетико» Коке поделился ожиданиями от матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Баварией».



«Мы будем играть с «Баварией», а не с конкретными именитыми футболистами. Это отличная команда, и я уверен, что те футболисты, которые получают меньше игрового времени, будут рады попасть в стартовый состав и оправдать ожидания тренера. У «Баварии» остались именитые игроки, но кто бы ни вышел на поле, мы будем играть с «Баварией».



Мы должны забить больше голов, чем мюнхенцы. Мы серьёзно поработали над своей игрой. Чтобы обыграть «Баварию», нужно провести практически идеальный матч. У соперника есть уверенность, они не проиграли в Лиге чемпионов. Надеюсь, мы первыми сможем их обыграть», — приводит слова Коке Mundo Deportivo.

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