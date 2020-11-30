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Кевин Де Брёйне продлит контракт с «Манчестер Сити» до 2025 года

Кевин Де Брёйне продлит контракт с «Манчестер Сити» до 2025 года
Футбол / Англия 0

Бельгийский полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне намерен продлить контракт с «горожанами».

Как сообщает CBS Sports, бельгийца обрадовала новость, что главный тренер команды Хосеп Гвардиола продлил контракт с «Манчестер Сити», и де Брёйне вступил с «горожанами» в переговоры о продлении контракта.

Общение сторон продолжается, причем Де Брёйне самостоятельно участвует в переговорах. Ожидается, что стороны договорятся о новом контракте в ближайшие месяцы. По сообщениям источника, новое соглашение будет действовать до 30 июня 2025 года. Предыдущее соглашение истекает 30 июня 2023 года.

В этом сезоне 29-летний бельгиец в восьми матчах АПЛ забил один гол и отдал пять результативных передач.

У Гвардиолы есть тысяча причин продлить контракт с «Сити». Но это всё равно грустно
Нужно ли было одному из лучших тренеров современности оставаться в Англии?
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