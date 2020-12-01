Футболист «Динамо» Моро рассказал о главном различии между Россией и Хорватией

Полузащитник московского «Динамо» Никола Моро рассказал, что на него прежде всего произвело впечатление после переезда в Россию из Хорватии.
«Что бросилось в глаза? В первую очередь погода. Я недавно ездил в молодёжную сборную и видел солнце, а сейчас в Москве снег. Ну и, само собой, Москва по сравнению с Загребом намного больше и пробки на дорогах масштабнее – это я с первого же дня понял.
В Москве я по большому счёту ещё нигде толком не был. После тренировок, как правило, еду домой. В выходной могу сходить со своей девушкой в «Москва-Сити» на ужин. Ещё были на Красной площади», — рассказал Моро в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.
В нынешнем сезоне 22-летний Моро провёл 12 матчей в Российской Премьер-Лиге и забил 2 гола.
- 1 декабря 2020
-
11:00
-
10:54
-
10:53
-
10:42
-
10:31
-
10:30
-
10:04
-
10:00
-
09:58
-
09:47
-
09:40
-
09:37
-
09:35
-
08:53
-
08:30
-
07:53
-
07:38
-
07:12
-
06:54
-
06:30
-
06:19
-
05:53
-
05:35
-
05:17
-
05:00
-
04:35
-
04:13
-
04:01
-
03:40
-
03:04
-
02:15
-
01:59
-
01:17
-
00:56
-
00:44