Футболист «Динамо» Моро рассказал о главном различии между Россией и Хорватией

Полузащитник московского «Динамо» Никола Моро рассказал, что на него прежде всего произвело впечатление после переезда в Россию из Хорватии.



«Что бросилось в глаза? В первую очередь погода. Я недавно ездил в молодёжную сборную и видел солнце, а сейчас в Москве снег. Ну и, само собой, Москва по сравнению с Загребом намного больше и пробки на дорогах масштабнее – это я с первого же дня понял.



В Москве я по большому счёту ещё нигде толком не был. После тренировок, как правило, еду домой. В выходной могу сходить со своей девушкой в «Москва-Сити» на ужин. Ещё были на Красной площади», — рассказал Моро в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.



В нынешнем сезоне 22-летний Моро провёл 12 матчей в Российской Премьер-Лиге и забил 2 гола.

«Для меня это был словно конец света». Через что прошёл динамовец Моро Его трансфер сорвался из-за травмы, но прошло два года, он обзвонил хорватов в РПЛ и приехал в Москву.