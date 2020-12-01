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Сорокин: окончательное решение по формату Евро-2020 УЕФА примет в начале марта

Сорокин: окончательное решение по формату Евро-2020 УЕФА примет в начале марта
Футбол / Евро-2020 0

Генеральный директор оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин рассказал, когда УЕФА примет окончательное решение по поводу формата проведения турнира.

«У нас есть официальная позиция УЕФА о том, что будут рассматриваться три глобальных сценария проведения Евро; мы к этому готовимся. Сценарии вполне очевидны. Это диапазон от отсутствия зрителей до проведения турнира в полноформатном режиме, на что мы очень надеемся.

Рассмотрение этих сценариев станет предметом обсуждения с УЕФА с участием нас и города во время круглого стола. Один уже прошёл, следующий намечен на начало декабря, в конце этой недели. Окончательное решение по формату УЕФА примет в начале марта», — приводит слова Сорокина ТАСС.

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