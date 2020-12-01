В FARE потребовали от спонсора Лиги чемпионов «Газпрома» объяснить расистские шутки на НТВ

В организации «Футбол против расизма в Европе» (FARE) отреагировали на скандальный эфир программы «Международная пилорама» на НТВ.
В одном из последних выпусков передачи британские журналисты усмотрели сразу в нескольких шутках про бывшего президента США Барака Обаму явный расистский подтекст. Авторы статьи напомнили, что телеканал входит в холдинг «Газпром Медиа», который в свою очередь является дочерней компанией «Газпрома», официального спонсора Лиги чемпионов. По их мнению, скандальная передача и шутки в ней могут поставить в неловкое положение УЕФА, который, будучи организатором главного еврокубкового турнира, проводит акции, направленные на борьбу с расизмом.
«Как спонсор крупнейшего клубного турнира в мировом футболе, который должен продвигать позитивные ценности, «Газпром» должен немедленно выступить с заявлением и пообещать, что подобного акта расизма больше не повторится», — приводит заявление представителя FARE Павла Клименко The Times.
- 1 декабря 2020
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