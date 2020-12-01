Дмитрий Сенников: «Локомотив» может переиграть «Ред Булл Зальцбург» тактически

Бывший игрок «Локомотива» Дмитрий Сенников поделился ожиданиями от матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ред Булл Зальцбург».
«Ожидаю, что игра будет только на победу. Буду болеть за «Локомотив», но, если разбирать соперника, то «Зальцбург» — это быстрая, молодая команда, которая показывает хороший футбол. С «Ред Булл Зальцбург» будет непросто. «Локомотив» может переиграть соперника тактически со своим опытом. Но не всегда это получается. «Локомотив» может выйти на второе место, в случае победы и проигрыша «Атлетико»? Так же думает и «Зальцбург»: выиграть у «Локомотива» и в матче с «Атлетико».
«Атлетико» дома играет непредсказуемо: обыграли «Барселону», а потом сыграли вничью с «Локомотивом». Объективно, у «железнодорожников» есть хороший шанс занять третье место. Единственное — нужно не проиграть сегодня. Не думаю, что «Бавария» будет играть вторым составом.
Конечно, плохо, что Крыховяк не сможет сыграть, но с этим ничего не сделаешь. Без лидера будет тяжело, Крыховяка будет явно не хватать. Голы сегодня точно должны быть: «Локомотив» играет дома, а «Зальцбург» — атакующая команда, которая всегда забивает», — сказал Сенников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
Матч «Локомотив» — «Ред Булл Зальцбург» пройдёт сегодня, 1 декабря, на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Начало – в 20:55 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
- 1 декабря 2020
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