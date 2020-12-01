В Узбекистане после футбольного матча случилось побоище. Видео

Матч заключительного тура футбольной Про-лиги Узбекистана «Нефтчи» (Фергана) — «Туран» (Яйпан), состоявшийся 1 декабря, завершился массовой дракой. В этой встрече команды разыгрывали путёвку в Суперлигу. Гости победили со счётом 1:0, забив гол на 81-й минуте — и благодаря этой победе заняли первое место в турнирной таблице. Лидировавшие до этой игры ферганцы остались вторыми.
После поражения футболисты «Нефтчи» набросились на арбитра. На видео видно, как один из игроков команды хозяев в прыжке бьёт судью ногой. Также на поле бросились болельщики хозяев, которые присоединились к избиениям.
Причины недовольства игроков «Нефтчи» пока неизвестны. Официальной информации о случившемся инциденте нет. Лишь в соцсетях появляются видеоролики побоища.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
Чемпионом Узбекистана в завершившемся сезоне стал «Пахтакор», набравший 62 очка в 25 матчах. Второе место занял «Насаф» (52 очка). Суперлигу покинут «Бухара» (14) и «Андижан» (16).
- 1 декабря 2020
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