«Боруссия» М — «Интер»: онлайн-трансляция матча начнётся в 23:00

Сегодня, 1 декабря, состоится матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА «Боруссия» Мёнхенгладбах — «Интер». Встреча пройдёт в Мёнхенгладбахе на стадионе «Боруссия-Парк». Начало — в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Обслужит встречу бригада арбитров из Нидерландов во главе с Данни Маккели. Ассистенты — Марио Дикс и Хессел Стегстра. Резервный рефери — Иван Кружляк из Словакии.

Матч «Интера» и «Боруссии» в 1-м туре состоялся в Италии 21 октября и завершился вничью со счётом 2:2.

«Боруссия» лидирует в турнирной таблице группы B, набрав восемь очков. «Интер» замыкает турнирную таблицу, набрав два очка. На втором месте — «Реал» (7), на третьем — «Шахтёр» (4).