«Ливерпуль» — «Аякс»: прямая текстовая трансляция матча начнётся в 23:00
Сегодня, 1 декабря, состоится матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА «Ливерпуль» — «Аякс». Встреча пройдёт в Ливерпуле на стадионе «Энфилд». Начало — в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию матча.
Обслужит встречу бригада арбитров из Германии во главе с Тобиасом Штилером. Ассистенты — Мике Пиккель и Кристиан Гиттельман. Резервный рефери — Марко Фриц.
Матч «Аякса» и «Ливерпуля» в 1-м туре состоялся в Нидерландах 21 октября и завершился победой английского клуба со счётом 1:0.
«Ливерпуль» лидирует в турнирной таблице группы D, набрав девять очков. «Аякс» (7) занимает второе место. «Аталанта» (7) располагается на третьем месте. Замыкает турнирную таблицу «Мидтьюлланн» (0).
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