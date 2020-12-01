Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
«Шахтер» — «Реал». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:55 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Ливерпуль» — «Аякс»: прямая текстовая трансляция матча начнётся в 23:00

«Ливерпуль» — «Аякс»: прямая текстовая трансляция матча начнётся в 23:00
Футбол / Лига чемпионов 0

Сегодня, 1 декабря, состоится матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА «Ливерпуль» — «Аякс». Встреча пройдёт в Ливерпуле на стадионе «Энфилд». Начало — в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию матча.

Обслужит встречу бригада арбитров из Германии во главе с Тобиасом Штилером. Ассистенты — Мике Пиккель и Кристиан Гиттельман. Резервный рефери — Марко Фриц.

Матч «Аякса» и «Ливерпуля» в 1-м туре состоялся в Нидерландах 21 октября и завершился победой английского клуба со счётом 1:0.

«Ливерпуль» лидирует в турнирной таблице группы D, набрав девять очков. «Аякс» (7) занимает второе место. «Аталанта» (7) располагается на третьем месте. Замыкает турнирную таблицу «Мидтьюлланн» (0).

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020