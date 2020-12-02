«Так даже во второй лиге не делают!» Экс-глава «Локомотива» обвинил Николича в поражении

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов раскритиковал главного тренера команды Марко Николича за поражение в матче 5-го тура Лиги чемпионов с «Ред Булл Зальцбург» (1:3).
«Это чисто тренерское поражение. Даже можно сделать скидку на то, что очень много больных и травмированных. Но поставить семь защитников и выстроить их в линию на границе штрафной площади! У нас так не сделает даже тренер из второй лиги. И что получилось? Семь человек толкаются на линии штрафной, мешая друг другу, два нападающих оторваны от мяча, ходят там впереди, и один бедный Лисакович, который пытается это всё связать, но у него ни потенциала такого нет, ни возможностей. Лысцов вышел на поле и не знал, что ему делать!
Как можно было сделать такую тактику? Мы должны первыми забивать, а не ждать, когда забьют нам! Я просто поражён. Магкеев потерялся абсолютно, Мурило – никакой, нулевой. А как перешли на игру нормальную, к которой привыкли, сразу всё стало получаться. Это чисто тренерское поражение, и я теперь засомневался в квалификации Николича.
До этого надеялся, но сейчас думаю, что ничего хорошего не будет. Хотел выйти в семь защитников и сыграть вничью, но так нельзя играть в футбол! Ему должен это кто-то объяснить», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
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