Команда Хосепа Гвардиолы впервые с 2015 года завершила матч нулевой ничьей в ЛЧ

В матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Порту» принимал «Манчестер Сити». Встреча прошла на стадионе «Драгау» в Порту (Португалия) и завершилась ничьей со счётом 0:0.

Как отмечает OptaJoe в «Твиттере», 49-летний испанский специалист Хосеп Гвардиола, возглавляющий английский «Манчестер Сити», впервые с февраля 2015 года завершил матч вничью со счётом 0:0, когда он руководил мюнхенской «Баварией» в игре с донецким Шахтёром (0:0). Между этими двумя встречами он провёл 59 матчей в этом турнире, которые завершались, как минимум, с одним забитым мячом одной из сторон.

«Манчестер Сити» набрал 13 очков и выйдет в плей-офф Лиги чемпионов с первого места в группе С. «Порту» (10) занял 2-е место и досрочно вышел в 1/8 финала турнира. «Олимпиакос» (3) и «Марсель» (3) поборются за путёвку в Лигу Европы УЕФА.