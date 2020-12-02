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«Бавария» прервала рекордную 15-матчевую победную серию в ЛЧ

«Бавария» прервала рекордную 15-матчевую победную серию в ЛЧ
Футбол / Лига чемпионов 0

В матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Атлетико» принимал мюнхенскую «Баварию». Встреча прошла на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде (Испания) и завершилась ничьей со счётом 1:1.

Как отмечает Squawka Football в «Твиттере», мюнхенская «Бавария» не смогла выиграть в Лиге чемпионов впервые с февраля 2019 года, когда в первом матче 1/8 финала на выезде завершила матч с «Ливерпулем» вничью (0:0). После этого немецкая команда одержала 15 побед подряд, что является рекордной серией в Лиге чемпионов.

Для главного тренера «Баварии» Ханс-Дитер Флика эта игра стала первой в ЛЧ, в которой он не смог одержать победу.

Мюнхенская «Бавария» (13) выйдет в 1/8 финала турнира с первого места в группе А. Соперниками команд по группе А являются «Ред Булл Зальцбург» (4) и московский «Локомотив» (3). В заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов «Бавария» сыграет с «Локомотивом», а «Атлетико» проведёт матч с «Ред Булл Зальцбург».

«Атлетико» сыграл вничью с «Баварией» в домашнем матче Лиги чемпионов
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