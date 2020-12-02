«Марсель» прервал рекордную 13-матчевую серию поражений в ЛЧ

В матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Марсель» принимал «Олимпиакос». Встреча прошла на стадионе «Велодром» в Марселе (Франция) и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.



Как отмечается в «Твиттере» Football on BT Sport, благодаря этой победе над «Олимпиакосом» подопечным Андре-Виллаш Боаша удалось прервать рекордную 13-матчевую серию поражений в Лиге чемпионов.



«Манчестер Сити» набрал 13 очков и выйдет в плей-офф Лиги чемпионов с первого места в группе С. «Порту» (10) занял 2-е место и досрочно вышел в 1/8 финала турнира. «Олимпиакос» (3) и «Марсель» (3) поборются за путёвку в Лигу Европы УЕФА.



Ранее Андре-Виллаш Боаш в одном из интервью перед матчем прокомментировал неудачную серию французского клуба в ЛЧ: «Марсель» хочет закончить эту жалкую кампанию в ЛЧ победой или хотя бы голом.

Виллаш-Боаш: «Марсель» хочет закончить эту жалкую кампанию в ЛЧ победой или хотя бы голом