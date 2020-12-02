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Бубнов: Николичу стоит объяснить, зачем «Локомотив» приобрёл Райковича

Бубнов: Николичу стоит объяснить, зачем «Локомотив» приобрёл Райковича
Футбол / Лига чемпионов 0

Бывший футболист «Спартака» Александр Бубнов подвёл итоги встречи 5-го тура групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА между московским «Локомотивом» и австрийским «Ред Булл Зальцбург» (1:3).

«Ротация, которую провел Николич, оказалась ошибочной. Тренер «Локо» рассчитывал выстоять против «Зальцбурга» семью игроками оборонительного плана за счет снижения креативности в середине поля. За атаку у хозяев отвечали всего три футболиста, которые оказались отрезанными от остальной команды, а потому неэффективными.

С такой командой, как «Зальцбург», так играть нельзя. Австрийцы великолепно прессингуют, обладают быстрой и техничной группой атаки, а также надежно играют в обороне. Они и в домашнем матче, и в Москве не стали закрываться и придерживались агрессивного футбола. Тактика Николича не сработала, а перестроиться по ходу встречи после 0:2 в первом тайме было очень сложно.

Особое внимание стоит уделить Райковичу, чей переход в «Локомотив» наделал много шума. Серб опять доказал, что не соответствует уровню команды, и породил очередную порцию вопросов к Николичу. Наверняка ведь игрок покупался с согласия тренера, которому стоит объяснить, зачем было сделано это приобретение?» — цитирует Бубнова Sportbox.

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