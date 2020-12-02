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Конте: «Интер» обыграл лидера группы. И мы ещё живы!

Конте: «Интер» обыграл лидера группы. И мы ещё живы!
Футбол / Лига чемпионов 0

Главный тренер миланского «Интера» Антонио Конте дал оценку победе своей команды над мёнхенгладбахской «Боруссией» (3:2) в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Гладбах» сейчас в великолепной форме, как в чемпионате Германии, так и в Лиге чемпионов. Если у вашей команды отсутствует характер, если она не готова тактически или физически, она не сможет здесь победить. Мы были достойны победы. И могли бы избежать тех проблем, с которыми столкнулись в конце. Мы обыграли лидера группы и всё ещё живы. Спасибо парням, у них был верный настрой. Когда у них есть желание помогать друг другу и быть настоящей командой, мы создаём проблемы сопернику. Такие матчи демонстрируют, что команда есть, мы едины и хотим подарить радость нашим фанатам", — приводит слова Антонио Конте Football Italia.

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