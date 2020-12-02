Флик — о матче «Баварии» и «Атлетико»: Мюллер и Гнабри помогли прибавить в динамике

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Ханс-Дитер Флик прокомментировал игру своей команды в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов с мадридским «Атлетико» (1:1).

«Я очень доволен итогами матча. Во втором тайме мы постарались переломить ход игры. После того как Мюллер и Гнабри вышли на замену, в динамике команда однозначно.



Я рад за наших юных игроков, они в первый раз сыграли на таком стадионе и отлично справились со своими задачами. Вечер получился отличным, из него можно сделать много выводов», — приводит слова Флика официальный сайт «Баварии».

Мадридский «Атлетико» набрал 6 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице группы А. Мюнхенская «Бавария» (13) выйдет в 1/8 финала турнира с первого места в группе А. Соперниками команд по группе А являются «Ред Булл Зальцбург» (4) и московский «Локомотив» (3). В заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов «Бавария» сыграет с «Локомотивом», а «Атлетико» проведёт матч с «Ред Булл Зальцбург».