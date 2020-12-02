Владимир Быстров: «Спартак» вряд ли удержится в призёрах, если всё останется как сейчас

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Владимир Быстров поделился мнением о выступлении красно-белых в сезоне-2020/2021.
«Пока главная фишка «Спартака» — контратаки. Если штаб во главе с Тедеско разнообразит игру, начнёт отрабатывать и другие тактические варианты, команда окажется в тройке. Но если всё останется как сейчас, в призёрах вряд ли удержится.
Тедеско огромное внимание уделяет обороне. Там всё строго, в любом матче пять защитников. Мне больше нравится стиль, который начал прививать «Динамо» другой немец, Шварц. Футбол атакующий, даже немножко безбашенный, зато смотреть одно удовольствие.
«Спартак» тоже всегда ассоциировался с красивым футболом, атакующим. Теперь от него почти ничего не осталось. Жаль. Да, иногда можно выйти и в пять защитников, и в семь. Но не в каждом же матче! Вспоминаю «Зенит» времён Спаллетти. Не всегда мы показывали яркий футбол. Тут многое зависит от лидеров. Если видят, что команда не в лучшем состоянии, можно прямо на поле кое-что подкорректировать», — цитирует Быстрова «Спорт-экспресс».
По итогам 16 туров в турнирной таблице РПЛ лидируют «Зенит», ЦСКА и «Спартак», набравшие по 32 очка.
- 2 декабря 2020
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