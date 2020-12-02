Игорь Дивеев: как нос? Нормальный. Красивый, говорят

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев высказался о предстоящем матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы с «Вольфсбергом», а также рассказал о состоянии своего сломанного в расположении сборной России носа.



«Мы готовы к игре. Есть время восстанавливаться. Сейчас настрой на «Вольфсберг». Как нос? Нормальный. Красивый, говорят (смеётся).



Что касается разницы между РПЛ и Лигой Европы, они отличаются скоростями, интенсивностью. У каждого нападающего свои качества, готовишься сам к каждому», — передаёт слова Дивеева корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.



Матч ЦСКА — «Вольфсберг» состоится завтра, 3 декабря, на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 20:55 мск. В настоящее время «армейцы», набрав 3 очка, занимают последнее место в группе K.