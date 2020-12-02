Спортдиректор «Арсенала»: одно очко во встрече с «Зенитом» — это позитивно

Спортивный директор «Арсенала» Андрей Рудаков подвёл итоги матча с «Зенитом» и рассказал о подготовке к игре с московским «Динамо» в 17-м туре Российской Премьер-Лиги.
«Игру с «Зенитом» мы рассматриваем как движение вперёд. Понятно, что был тяжёлый матч, но одно очко во встрече с таким соперником — это в любом случае позитивно. И нужно поблагодарить ребят за то, что проявили характер и бились до конца. Впрочем, эта игра уже стала историей, сейчас готовимся к матчу с «Динамо». Есть ли проблемы? Всё проходит в плановом режиме, но и в игре с «Зенитом», и сейчас пока ещё не можем рассчитывать на всех футболистов. Очень много травм, прежде всего мышечного характера. Матч с «Зенитом» по причине травм и перебора карточек в общей сложности пропускали 10 человек. Это очень много. Надеемся, что к игре с «Динамо» часть из них вернётся в строй», — сказал Рудаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
- 2 декабря 2020
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