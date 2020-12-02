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Гончаренко: начинаем проигрывать тем, кто ниже в рейтинге. Это нужно быстрее исправлять

Гончаренко: начинаем проигрывать тем, кто ниже в рейтинге. Это нужно быстрее исправлять
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко высказался о выступлении российских клубов в еврокубках в нынешнем сезоне.

«Ощущение давления – нормальная ситуация для тренера и игроков. Не могу сказать, что мы думаем о том, сколько матчей не выигрывали, но тенденция неприятная. Есть рейтинг чемпионатов, где мы находимся ниже ведущих клубов и Португалии. Начинаем проигрывать командам, которые находятся ниже нас. Это нужно исправлять как можно быстрее», — передаёт слова Гончаренко корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.

Накануне, 1 декабря, «Локомотив» на своём поле проиграл «Ред Булл Зальцбург» и вслед за «Зенитом» и «Краснодаром» лишился шансов на выход в плей-офф Лиги чемпионов. ЦСКА, являющийся единственным представителем России в Лиге Европы, на данный момент занимает последнее место в группе.

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Похоже, что теперь наш уровень – это Дания, Венгрия и Болгария.
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