Гончаренко: начинаем проигрывать тем, кто ниже в рейтинге. Это нужно быстрее исправлять

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко высказался о выступлении российских клубов в еврокубках в нынешнем сезоне.
«Ощущение давления – нормальная ситуация для тренера и игроков. Не могу сказать, что мы думаем о том, сколько матчей не выигрывали, но тенденция неприятная. Есть рейтинг чемпионатов, где мы находимся ниже ведущих клубов и Португалии. Начинаем проигрывать командам, которые находятся ниже нас. Это нужно исправлять как можно быстрее», — передаёт слова Гончаренко корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.
Накануне, 1 декабря, «Локомотив» на своём поле проиграл «Ред Булл Зальцбург» и вслед за «Зенитом» и «Краснодаром» лишился шансов на выход в плей-офф Лиги чемпионов. ЦСКА, являющийся единственным представителем России в Лиге Европы, на данный момент занимает последнее место в группе.
- 2 декабря 2020
-
14:34
-
14:34
-
14:10
-
13:58
-
13:56
-
13:49
-
13:43
-
13:30
-
13:28
-
13:04
-
12:46
-
12:39
-
12:32
-
12:22
-
12:21
-
11:54
-
11:35
-
11:35
-
11:26
-
11:15
-
11:00
-
10:35
-
10:35
-
10:32
-
09:46
-
09:45
-
09:35
-
09:30
-
09:15
-
08:56
-
08:41
-
08:30
-
07:56
-
07:29
-
07:06