У кого-то ещё 0 побед в ЛЧ и ЛЕ? Сколько очков набрали другие страны в сравнении с Россией

На этой неделе «Локомотив», «Краснодар», «Зенит» и ЦСКА постараются принести России первую победу на групповом этапе еврокубков. Пока ведущие клубы РПЛ добыли общими усилиями в Лиге чемпионов и Лиге Европы лишь восемь ничьих. «Железнодорожники» с «армейцами» – по три, краснодарцы с зенитовцами – по одной. Рейтинг российского чемпионата стремительно падает, но наши команды продолжают наступать на старые грабли и получать по лбу. Есть ли ещё такие неудачники, как мы, в нынешнем сезоне? Давайте посмотрим на результаты выступления представителей других лиг на групповом этапе ЛЧ и ЛЕ.

Сколько очков набрали команды других стран по сравнению с Россией?

«Зенит», «Локомотив», «Краснодар» и ЦСКА набрали за 16 матчей в Европе восемь очков. С топ-лигами, представленными большим количеством команд на международной арене, можно даже не сравнивать – это космос для нас. Англичане все вместе завоевали 71 очко, испанцы – 61, немцы – 56, а итальянцы – 52.

Смотреть вверх, не прикрывая стыдливо лицо, мы можем только на Францию. Ни «Ренн» (одно очко), ни «Марсель» (ноль) не выиграли до сих пор ни одного матча в Лиге чемпионов. Разве что «ПСЖ» держит марку Лиги 1, взяв шесть баллов, но это всё-таки финалист Лиги чемпионов. «Ницца» в Лиге Европы тоже не феерит – одна победа и три поражения за четыре тура. Выбивается из общего ряда только «Лилль», лидирующий в своем квартете с восемью очками. Посредственное выступление французских команд и позволило сегодня полузащитнику «Краснодара» Реми Кабелла заявить перед встречей с «Ренном»:

«Есть ли отличие между командами Лиги 1 и РПЛ? Нет, если в целом взять российский и французский чемпионаты, я бы так не сказал. Нужно вынести за скобки «ПСЖ», который постоянно участвует в Лиге чемпионов и доходит до решающих стадий. Что касается остальных, то я не вижу большой разницы. Особенно если брать команды, которые в этом году выступают в Лиге чемпионов за Россию и за Францию».

0 побед за 4 тура в еврокубках. Вы вообще помните, когда наши команды побеждали в Европе? Сделали для вас тест, который неожиданно оказался очень сложным.

Хотелось бы верить словам Кабелла, но что делать со статистикой представителей других чемпионов? По четыре команды на групповом этапе ЛЧ и ЛЕ имеют Нидерланды (25 очков), Австрия (17), Бельгия (16), по три команды – Португалия (24), Чехия (18), Греция (11) и Украина (8). Все эти страны, кроме последней, набрали больше России. Да и у украинцев есть по одной победе «Шахтёра» в ЛЧ и «Зари» в ЛЕ. Более того, имеющие лишь по две команды в еврокубках Израиль (10), Шотландия (9) и Турция (9) опережают нас по количеству набранных очков, а сербская «Црвена Звезда» трижды победила. Остаётся успокаивать себя тем, что подобный подсчёт не совсем справедлив, ведь у России три клуба в Лиге чемпионов, а у кого-то по две-три команды в Лиге Европы.

У кого ещё нет побед на групповом этапе еврокубков, как у России?

Ни одна страна помимо России, отправившая четыре команды на групповой этап еврокубков, не имеет позорный ноль в графе «победы». Да и с тремя командами – тоже. В этом смысле ближе всех к нам Болгария, два представителя которой выступают в Лиге Европы. Софийский ЦСКА подобному московскому ограничился одной ничьей в четырёх турах и занимает последнее месте в группе с «Ромой», «Янг Бойз» и «ЧФР Клуж». Некогда довольно крепкий «Лудогорец» вообще проиграл все матчи «Антверпену», «Тоттенхэму» и ЛАСКу.

В Лиге чемпионов ни одной победы у венгров («Ференцварош») и датчан («Мидтьюлланн»). «Ференцварош» добыл одну-единственную ничью во встрече с киевским «Динамо», а «Мидтьюлланн» получил четыре «баранки». Однако других клубов из этих стран на групповом этапе ЛЧ и ЛЕ нет, поэтому о коллективном провале рассуждать невозможно. Понятно, что для венгров и датчан, учитывая их финансовые возможности, уже сам факт попадания в Лигу чемпионов – крупный успех.

В Лиге Европы в похожей ситуации клубы из Ирландии, Азербайджана и Кипра. У «Дандолка» с «Карабахом» по четыре поражения. «Омония» кое-как зацепилась за ничью против ПАОКа.

«С этой еврокубковой кампанией всё понятно – она уже вошла в историю как самая провальная — 0 побед… Это рекорд надолго. С другой стороны, с тремя клубами в Лиге чемпионов мы ещё долго не сыграем. Лет пять минимум, а может и десять. А может – и никогда», – считает бывший президент «Локомотива» Илья Геркус.

Какие там три команды в Лиге чемпионов! Бог с вами! Хорошо, если и мы, с нашими лимитами и прочими радостями жизни, не дойдём в ближайшие пять-десять лет до такого уровня, когда любое очко в ЛЕ будет за счастье.