Гончаренко объяснил, почему Влашич играет без замен, несмотря на плотный график

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко высказался о состоянии футболистов на фоне плотного графика, а также объяснил, почему полузащитник Никола Влашич практически всегда выходит на поле.



«Мониторим состояние каждого футболиста, сравниваем цифры с прошлым сезоном. Выглядит неплохо. Наша задача – не думать, сколько матчей осталось до паузы.



Влашич – это пример футболиста, который играет на три фронта: клуб, сборная, еврокубки. Он находит паузы, чтобы восстанавливаться, во время игры. Если бы был риск, мы бы его заменили. Так как его нет, Влашич играет по 90 минут», — передаёт слова Гончаренко корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.



В 5-м туре группового этапа Лиги Европы ЦСКА сыграет с «Вольфсбергом». Матч состоится завтра, 3 декабря, на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 20:55 мск.

Гончаренко: начинаем проигрывать тем, кто ниже в рейтинге. Это нужно быстрее исправлять