Монзуль станет первой в истории женщиной–главным арбитром на матче Лиги Европы

Судья из Харькова Екатерина Монзуль обслужит встречу 5-го тура группового этапа Лиги Европы «Гент» — «Слован», сообщает официальный сайт УЕФА. Она станет первой в истории женщиной–главным арбитром на матче ЛЕ. Встреча состоится 3 декабря в 20:55 мск.
Ассистентками Монзуль станут соотечественницы Александра Ардашева и Марина Стрелецкая. В качестве четвёртого судьи выступит Денис Шурман.
Монзуль обслуживала матч 5-го тура Лиги наций дивизиона D между сборными Сан-Марино и Гибралтара (0:0). Этот матч стал историческим — впервые в футболе на игре мужских национальных сборных работала судейская бригада, состоящая только из женщин.
Напомним, 2 декабря состоится матч «Ювентус» — «Динамо», который будет обслуживать француженка Стефани Фраппар. Она станет первой женщиной-арбитром в истории Лиги чемпионов. Ранее женщины ещё никогда не работали главными арбитрами на матчах мужской Лиги чемпионов.
- 2 декабря 2020
-
17:38
-
17:27
-
17:20
-
17:11
-
16:55
-
16:46
-
16:43
-
16:39
-
16:30
-
16:12
-
16:04
-
16:04
-
15:47
-
15:31
-
15:26
-
15:22
-
15:18
-
15:02
-
14:51
-
14:50
-
14:47
-
14:34
-
14:34
-
14:10
-
13:58
-
13:56
-
13:49
-
13:43
-
13:30
-
13:28
-
13:04
-
12:46
-
12:39
-
12:32
-
12:22