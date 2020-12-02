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Монзуль станет первой в истории женщиной–главным арбитром на матче Лиги Европы

Монзуль станет первой в истории женщиной–главным арбитром на матче Лиги Европы
Футбол / Лига Европы 0

Судья из Харькова Екатерина Монзуль обслужит встречу 5-го тура группового этапа Лиги Европы «Гент» — «Слован», сообщает официальный сайт УЕФА. Она станет первой в истории женщиной–главным арбитром на матче ЛЕ. Встреча состоится 3 декабря в 20:55 мск.

Ассистентками Монзуль станут соотечественницы Александра Ардашева и Марина Стрелецкая. В качестве четвёртого судьи выступит Денис Шурман.

Монзуль обслуживала матч 5-го тура Лиги наций дивизиона D между сборными Сан-Марино и Гибралтара (0:0). Этот матч стал историческим — впервые в футболе на игре мужских национальных сборных работала судейская бригада, состоящая только из женщин.

Напомним, 2 декабря состоится матч «Ювентус» — «Динамо», который будет обслуживать француженка Стефани Фраппар. Она станет первой женщиной-арбитром в истории Лиги чемпионов. Ранее женщины ещё никогда не работали главными арбитрами на матчах мужской Лиги чемпионов.

Француженка Фраппар станет первой в истории женщиной–главным арбитром на матче ЛЧ
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