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Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов дисквалифицирован на три матча РПЛ

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов дисквалифицирован на три матча РПЛ
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов дисквалифицирован на три матча Российской Премьер-Лиги по итогам игры 16-го тура с екатеринбургским «Уралом» (0:1), сообщил глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц.

«Федотов дисквалифицирован на три матча чемпионата России за нецензурные выражения в адрес судьи матча, штраф — 300 тысяч рублей», — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

В матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги «Урал» принимал «Сочи». Встреча прошла на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге и завершилась победой хозяев со счётом 1:0. В компенсированное к первому тайму время главный арбитр встречи Станислав Васильев показал вторую жёлтую карточку защитнику «Сочи» Сергею Терехову, и гости остались в меньшинстве. В перерыве главный тренер «Сочи» Владимир Федотов высказал недовольство арбитру, за что был удалён.

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