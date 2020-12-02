Белорусский футболист удивился, обнаружив свою фамилию под письмом в поддержку Лукашенко

Белорусский футболист Евгений Елезаренко прокомментировал информацию о своей причастности к письму, в котором спортсмены открыто поддержали действующий в стране политический режим.



«Просто офигел, когда увидел свою фамилию среди людей, которые подписали письмо спортсменов за стабильность. Я ничего не подписывал! Даже не видел никаких бумаг! Сейчас совсем неприятно. Вроде у нас свободная страна, а тут такое происходит. Просто кто-то вписал мою фамилию в список, а сейчас мне звонит половина страны и спрашивает: «Почему ты так сделал?» Приходится объяснять, что я ничего не подписывал.



Вообще ничего не знал о существовании этого письма. Ко мне никто не обращался. Тем более я только сегодня уволился из «Днепра». И даже если бы мне предложили оставить подпись под этим письмом, я бы не сделал этого. Думаю, половина подписантов письма попала в список таким же образом, как и я. Наверное, люди просто пока не знают про это. Просто жесть! Без меня за меня что-то решили и выставили на всеобщее обозрение фамилию. Это очень неприятно! Представьте, сколько людей пока просто не в курсе, а их уже поливает половина страны», — приводит слова Елезаренко by.tribuna.com.