Мусаев избежал длительной дисквалификации из-за удаления в матче с «Химками»
Глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц сообщил, что главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев избежал длительной дисквалификации после удаления в матче с «Химками» (0:1).
«Мусаев демонстративно выражал несогласие с действиями судьи. Мы получили рапорт от судьи, в котором было сказано, что в словах Мусаева не было нецензурных и оскорбительных выражений. Поэтому мы ограничились одним матчем дисквалификации Мусаева», — цитирует Григорьянца ТАСС.
Футболисты «Краснодара» пошли спорить с арбитром в концовке встречи с «Химками», Мусаев тоже вступил в перепалку с рефери, за что получил красную карточку. Специалист уже второй раз в сезоне зарабатывает удаление в концовке матча.
Мусаев: судья сказал, что дал мне красную карточку за несогласие
Рекомендуем вам
- 2 декабря 2020
-
18:38
-
18:38
-
18:20
-
18:17«Локомотив» контактировал с Газизовым Эксклюзив
-
18:08
-
17:57
-
17:55
-
17:49
-
17:42
-
17:38
-
17:27
-
17:20
-
17:11
-
16:55
-
16:46
-
16:43
-
16:39
-
16:30
-
16:12
-
16:04
-
16:04
-
15:47
-
15:31
-
15:26
-
15:22
-
15:18
-
15:02
-
14:51
-
14:50
-
14:47
-
14:34
-
14:34
-
14:10
-
13:58
-
13:56
Партнерский контент
Рекомендуем вам