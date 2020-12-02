Мусаев избежал длительной дисквалификации из-за удаления в матче с «Химками»

Глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц сообщил, что главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев избежал длительной дисквалификации после удаления в матче с «Химками» (0:1).



«Мусаев демонстративно выражал несогласие с действиями судьи. Мы получили рапорт от судьи, в котором было сказано, что в словах Мусаева не было нецензурных и оскорбительных выражений. Поэтому мы ограничились одним матчем дисквалификации Мусаева», — цитирует Григорьянца ТАСС.

Футболисты «Краснодара» пошли спорить с арбитром в концовке встречи с «Химками», Мусаев тоже вступил в перепалку с рефери, за что получил красную карточку. Специалист уже второй раз в сезоне зарабатывает удаление в концовке матча.