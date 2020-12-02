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Компани: хватит сравнивать меня с Гвардиолой

Компани: хватит сравнивать меня с Гвардиолой
Футбол / Англия 0

Бывший защитник «Манчестер Сити» Венсан Компани, возглавляющий «Андерлехт», попросил не сравнивать его с главным тренером «горожан» Хосепом Гвардиолой.

«Перестаньте сравнивать меня с Гвардиолой. Я не говорил, что „Андерлехт“ станет „Манчестер Сити“. Я никогда этого не говорил, но сравнения всё равно продолжаются. Меня беспокоит, что мы подбираемся к Пепу, хотя он на самом деле недосягаем. Это заставляет клуб выглядеть наивно. То, что мы делаем на поле, не похоже на „горожан“. Никто не говорит о копировании кого-либо. Мы думаем лишь о собственном стиле. „Андерлехт“ отличается от других, это нужно принять», — приводит слова Компани Goal.com со ссылкой на Eleven Sports.

Компани является воспитанником «Андерлехта». Он дебютировал за бельгийский клуб в возрасте 17 лет. В 2006 году он перешёл в «Гамбург» за € 10,5 млн, а уже через два года перебрался в «Манчестер Сити», за который выступал на протяжении 11 лет.

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