Экс-защитник сборной Аргентины рассказал, почему Марадона провалил допинг-тест на ЧМ-1994

Бывший защитник сборной Аргентины Серхио Васкес вспомнил, как легендарный форвард Диего Марадона провалил допинг-контроль на чемпионате мира 1994 года.

«После матча с Нигерией две женщины-офицера подошли к нам и схватили нас за руки. Мне это показалось очень странным, потому что мы и так собирались проходить допинг-тест. Диего был очень спокоен. Думаю, что Марадоне намеренно хотели нанести ущерб, так как у него был конфликт с президентом ФИФА Жоао Авеланжем.



После того как Хулио Грондона сказал, что один из контрольных тестов дал положительный результат, я почувствовал невероятную грусть, понимая, что это тест Диего. Мы пошли к Марадоне, он был опустошён, не переставал плакать. Он готовился к турниру таким образом, потому что хотел попрощаться с национальной командой», — цитирует Васкеса La Nacion.



Сразу после игры с Нигерией за Марадоной пришли допинг-офицеры. Перед последним матчем сборной Аргентины в группе объявили, что тест Марадоны показал наличие эфедрина. Диего отстранили от матчей ЧМ-1994, без него сборная вылетела с турнира, уступив Румынии в 1/8 финала. Марадона получил дисквалификацию на 15 месяцев.