Жота: 19-летний Роналду был моим героем

Нападающий «Ливерпуля» Диогу Жота в интервью The Athletic рассказал, что кумиром его детства был нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду.

«Игрок должен попытаться научиться как можно быстрее и доказать тренеру, что вы можете быть для него важным игроком на поле.



Мои самые ранние воспоминания о футболе связаны с Евро-2004, когда Португалия вышла в финал и, к сожалению, проиграла. Мне было семь лет, и я хорошо это помню. Футбол всегда был моей страстью. Криштиану Роналду был моим героем. В то время ему было 19 лет, но он уже играл на чемпионате Европы очень качественно. Во времена моего детства он играл в «Манчестер Юнайтед» и «Реале Мадрид». Как и все португальские парни, я всегда считал его главным ориентиром», — приводит слова Жоты Goal.