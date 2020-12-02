Экс-тренер сборной России: Мусаев должен тренировать «Краснодар». Это не обсуждается

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев прокомментировал результат матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Краснодар» — «Ренн» (1:0).



«Наконец-то «Краснодар» ощутил ту радость, ради которой пытался попасть в Лигу чемпионов. Стоит отметить качество игры и проявленный характер. Сегодня у команды получилось почти всё: контроль мяча, выход из обороны в атаку, чёткое представление об игровой аритмии.



Много разговоров, что на нас давит коронавирус, много времени тратим на перелёты, долго восстанавливаемся, но сегодня наши футболисты провели матч с огромным желанием. Это достойно отдельной похвалы. В итоге получился некий спектакль, а такие матчи очень нравятся зрителям.



Что касается критики Мусаева, я её не разделяю. Конечно, болельщикам всегда хочется побед. Но Мусаев хороший специалист, идущий своим путём. Самое главное — этот путь всем понятен. Да, были неудачи, но на то есть объективные причины — травмы ведущих игроков. Как только все футболисты восстановятся, команда снова начнёт набирать очки. Мусаев обязательно должен продолжать работу в «Краснодаре». Это даже не обсуждается», — сказал Игнатьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

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