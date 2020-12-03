Глава селекции «Торпедо» рассказал, из-за какой фразы может сорваться трансфер

Руководитель селекционной службы «Торпедо» Максим Ляпин рассказал, из-за какой фразы может сорваться трансфер.
«Мы с «Крыльями» выходим в РПЛ. Нам очень понравился один темнокожий футболист из французской команды, которая вылетела из Лиги 1. Прилетаю на матч во Францию, и после игры договариваемся встретиться в гостинице. Многие футбольные вопросы решаются в отелях. Так вот. Приезжает футболист, а вместе с ним ещё семь-восемь человек: брат, друг, кого там только не было, и все такие нарядные. Футболист представил свою банду: вот брат из Парижа приехал, вот два моих агента, вот юрист, а это my little sister (моя младшая сестра – в переводе с английского).
Говорил о Самаре, базе, франкоязычном тренерском штабе. Потом ещё добавил, что Самара – город невест, многие иностранцы находят себе девушку и создают семью. Ну просто сказал и сказал, потому что спустя час беседы ты уже говоришь обо всём. Когда закончили, мы отошли в сторону с агентами. Они говорят: «Всё прошло отлично, но зачем ты начал рассказывать, что в Самаре создаются семьи? Футболист же сидел со своей девушкой».
Это был провал! Оказывается, он свою девушку назвал little sister. Видимо, сленг какого-то французского региона. Понятно, что «Bro» могут сказать вовсе не про брата, но чтобы свою девушку называть сестрой! Естественно, в Самару футболиста не отпустили», — сказал Ляпин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.
- 3 декабря 2020
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