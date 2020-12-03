«Я люблю тебя, Диего». Пеле опубликовал трогательное обращение к Марадоне

Легендарный бразильский футболист Пеле в своём «инстаграме» посвятил пост ушедшему из жизни аргентинскому коллеге Диего Марадоне.



«Сегодня семь дней, как ты нас покинул. Многие любили сравнивать нас на протяжении всей жизни. Ты был гением, который очаровал мир. Волшебник с мячом в ногах. Настоящая легенда. Но для меня ты в первую очередь всегда будешь хорошим другом с большим сердцем.



Я знаю, что мир сейчас был бы гораздо лучше, если бы мы меньше сравнивали и больше восхищались друг другом. Поэтому хочу сказать, что ты несравненный. Твой путь отличался честностью. И в своём уникальном стиле ты научил нас любить и говорить «я люблю тебя» гораздо чаще. Твой быстрый уход не позволил мне сказать это тебе, поэтому я напишу: я люблю тебя, Диего.



Мой дорогой друг, спасибо тебе за всё наше совместное путешествие. Однажды на небесах мы сыграем за одну команду. И это будет первый раз, когда я триумфально подниму кулак, не празднуя гол. Я сделаю это потому, что смогу снова обнять тебя», — написал Пеле.

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