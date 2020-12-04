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Рабьо: не отмечали 750 голов Роналду, сейчас не до вечеринок

Рабьо: не отмечали 750 голов Роналду, сейчас не до вечеринок
Футбол / Лига чемпионов 0

Полузащитник туринского «Ювентуса» Адриан Рабьо поделился эмоциями после победы в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов с киевским «Динамо» (3:0).

«Мы отлично сыграли, и это должно хорошо сказаться на командном духе, ведь мы продолжаем нашу борьбу в Лиге чемпионов. В игре с „Барселоной“ мы можем занять первое место в группе. 750-й гол Роналду? Мы никак это не праздновали, сейчас это сложно. Очень плотный календарь и вообще не время для вечеринок», — приводит слова Рабьо Football Italia.

«Барселона» (15) и «Ювентус» (12) уже обеспечили себе выход в плей-офф Лиги чемпионов сезона-2020/2021. Киевское «Динамо» и «Ференцварош» набрали по одному очку и поборются за путёвку в Лигу Европы УЕФА.

Гол Роналду помог «Ювентусу» разгромить киевское «Динамо» в матче Лиги чемпионов
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