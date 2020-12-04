Фанаты ЦСКА раздевались в снегопад, Чалов и Влашич горевали из-за вылета из ЛЕ. Фото матча

3 декабря в Москве на поле стадиона «ВЭБ Арена» в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы ЦСКА уступил «Вольфсбергу» в лишился шанса на выход в плей-офф турнира. Встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал поражение своей команды.



«Неправильно сравнивать наше нынешнее выступление с прошлогодним. В том году нас была менее длинная «скамейка», поэтому сложно было проводить ротацию. В этом году не было подготовительного периода. Может, это и сказывается на российских командах. На тренировках команда хорошо выглядит как эмоционально, так и физически. Но мы выходим на игру и снижаем свой уровень".

Лучшие фото с матча ЦСКА — «Вольфсберг» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Эдгара Брещанова.